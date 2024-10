Lagalla, da Faraone critiche improprie su Schifani

"Avendo assistito, in queste ore, a fibrillazioni politiche e prese di posizione che hanno finito con richiamare possibili refluenze sugli assetti comunali, ritengo opportuno intervenire per esprimere il confermato sostegno dell'Amministrazione comunale all'importante lavoro che il presidente Schifani e il governo regionale stanno conducendo in materia di gestione dei rifiuti e di potenziamento di nuove infrastrutture, con particolare riferimento ai termovalorizzatori che costituiscono, per la città di Palermo, una fondamentale occasione per la definitiva valorizzazione dell'impianto tecnologico di Bellolampo". Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni del leader siciliano di Iv Davide Faraone nei confronti del presidente Schifani in relazione alla sua nomina a commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia.

"Per queste ragioni - prosegue - tengo a stigmatizzare la presa di posizione dell'onorevole Faraone che ha rivolto al presidente della Regione una critica eccessiva ed impropria in un momento in cui il conferimento dei più ampi poteri commissariali in capo al vertice regionale rappresenta una concreta ed efficace occasione per il raggiungimento di obiettivi da tempo attesi in Sicilia".

"Per quanto riguarda il livello comunale - conclude - posso affermare che continua, da parte nostra, la più ampia collaborazione con il governo regionale all'interno di un quadro consiliare di maggioranza che comprende a pieno titolo una lista civica facente capo al sindaco e che, sul piano dei comportamenti, delle scelte politiche e dell'attuazione del programma per la Città, ha sempre dimostrato totale fedeltà nei confronti della coalizione di centrodestra e piena e convinta collaborazione nei rapporti con il governo della Regione".





