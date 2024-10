"Nominare un commissario per realizzare gli impianti per il trattamento dei rifiuti in Sicilia è cosa buona e giusta". Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito del Dl Omnibus.

"Nominare commissario il Presidente della regione siciliana Schifani, colui che invece doveva essere commissariato per incapacità manifesta, è quanto di più deleterio il governo nazionale potesse fare", conclude.



