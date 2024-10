Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha acceso la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco ad Assisi. Lo ha fatto in occasione della celebrazione per il patrono d'Italia.

La lampada è alimentata dall'olio che quest'anno è stato offerto dalla Sicilia.

Sono circa cinquemila i pellegrini giunti in Umbria da ogni parte d'Italia, molti anche dall'estero, per la ricorrenza.





