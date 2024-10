Custode Assisi, Sicilia terra ospitale anche con i migranti

"Da sempre la Sicilia è terra ospitale. Oggi lo è anche con i migranti che giungono numerosi sulle sue coste in cerca di una vita più dignitosa": così fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi, si è rivolto ai tanti pellegrini siciliani giunti ad Assisi per la festa di San Francesco.

Riferendosi ai migranti, il religioso ha aggiunto che "è certamente una sfida del nostro tempo, che occorre gestire con lucidità, ma anche con la pratica profetica della fraternità che san Francesco ci ha insegnato e che certamente può contribuire ad affrontare anche tanti altri problemi, come quelli della siccità e della criminalità organizzata". "Chiediamo perciò a San Francesco, in questa celebrazione - ha aggiunto -, di intercedere per tutti noi, per la vostra regione e per l'Italia intera".

"La Sicilia - ha sottolineato ancora fra Moroni - è sempre stata crocevia di popoli che hanno plasmato la vostra ricchissima cultura e hanno lasciato i segni delle loro civiltà nell'arte, nella religiosità, nella cucina, nel temperamento, in una feconda sintesi tra il lavoro umano e la grande bellezza e varietà della natura".



