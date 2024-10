La vera storia di Dracula in un documentario di Syusy Blady

Il documentario firmato da Syusy Blady "Vampiro Per Caso, La Vera Storia Di Dracula" verrà presentato in anteprima al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli l'8 ottobre dalle 10:30. Il film è una coproduzione italo-romena. Alla proiezione saranno presenti Syusy Blady, regista e protagonista del documentario, Mircea Cosma, co-produttore, Valentina Ferranti, antropologa esperta in studi culturali e storici, e Lello Glinni, ricercatore che ha condotto ricerche storiche approfondite su questi temi. Inoltre, sarà presente una delegazione di giornalisti e rappresentanti della cultura rumena. Il documentario esplora il mistero che avvolge la figura storica di Vlad Tepes, il principe della Valacchia noto come Dracula. Vissuto nel 1400, Vlad Tepes era un difensore della cristianità in un periodo di intensi conflitti con l'Impero Ottomano. La sua fama sanguinaria è stata amplificata dal romanzo di Bram Stoker, che lo ha trasformato in un leggendario vampiro.

Il film è un viaggio investigativo che inizia al monastero di Snagov in Romania e prosegue attraverso luoghi significativi della vita di Vlad Tepes, come Comana, Sighisoara e il Castello di Bran. L'indagine si concentra sul mistero della sua sepoltura, con l'ipotesi che il corpo di Tepes possa essere stato trasferito in Italia, nella cripta di Acerenza in Basilicata o nella tomba monumentale della Famiglia Ferillo nel Chiostro di S. Giacomo della Marca in Santa Maria la Nova a Napoli, o che, addirittura, non sia morto in Romania ma abbia vissuto in Italia e ci sia morto sotto mentite spoglie.



