Concluso Festival NaxosLegge sul tema dell'amore

Si è appena conclusa la XIV edizione del Festival NaxosLegge diretto da Fulvia Toscano e la cui tematica centrale di quest'anno è stata "La verità, vi prego sull'Amore". La direttrice artistica traccia un bilancio positivo dell'edizione 2024, che si è svolta tra Giardini Naxos, Letojanni, Messina, Ragusa Ibla, Augusta e Roma. "Abbiamo riconfermato la cifra tipica di Naxoslegge - spiega - come evento diffuso, in particolare con due importanti appuntamenti, a Roma al Museo del Foro Romano con la mostra 'Kyprea. La rete di Afrodite' a cura di Giorgio Calcara, con la direzione artistica di Stefania Pennacchio, alla cui inaugurazione hanno anche preso parte i ministri Alessandro Giuli ed Eugenia Maria Roccella; a Ragusa, in sinergia con il Teatro di Donnafugata, diretto da Vicky e Costanza Di Quattro, con il focus dedicato a Eleonora Duse, affidato a Giordano Bruno Guerri, Pierfranco Bruni e Monica Centanni". Successo anche per la cerimonia che ha conferito a dieci personalità i Premi Promotori di Cultura e per gli eventi realizzati a Messina, in sinergia con il Museo Regionale e con l'Ente Teatro Vittorio Emanuele, che hanno ospitato rispettivamente Marcello Veneziani e Beatrice Venezi.

Grande partecipazione per i 'Cantieri della memoria' organizzati da Mariada Pansera ad Augusta, in sinergia con il locale Archeologico, come anche per il tradizionale appuntamento a Villa Garbo con il premio Tela di Penelope assegnato simbolicamente a Goliarda Sapienza, nella sezione dedicata alle donne, curata da Marinella Fiume. Confermato il coinvolgimento delle scuole, in particolare del Liceo Caminiti di Giardini Naxos, che ha ospitato alcuni appuntamenti a cui gli studenti hanno partecipato.



