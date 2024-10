Calcio e solidarietà:Sperone, Bkt e Palermo inaugurano campo

L'iniziativa di responsabilità sociale Fattore Campo, promossa da Bkt, sponsor della Serie B, ha permesso di inaugurare un nuovo campo di calcio a cinque, nel quartiere Sperone di Palermo, all'interno dell'impianto sportivo Valentino Renda. È stata realizzata una moderna pavimentazione in erba sintetica, sono state tracciate le linee di demarcazione e collocate le porte. L'amministrazione comunale di Palermo ha provveduto a far posizionare una nuova recinzione e a ripristinare tutto l'impianto di illuminazione. Fondamentale anche il sostegno del Palermo FC, dopo il lancio del progetto di responsabilità sociale "City in the community" con il City Football Group.

Bkt, in accordo con il Comune di Palermo, ha deciso di offrire alle scuole limitrofe la possibilità di utilizzare gratuitamente il campo durante determinate fasce orarie della mattina. L'inaugurazione è coincisa con un pomeriggio all'insegna del divertimento e della sportività invitando i giovani calciatori della scuola calcio del Palermo FC, i ragazzi del progetto Rete Sai di Palermo e del vicino istituto comprensivo Sperone, guidato dalla preside Antonella Di Bartolo, presente all'evento. Francesco Di Mariano, attaccante rosanero e nipote di Totò Schillaci, e il portiere palermitano Manfredi Nespola hanno consegnato palloni, fatto foto e firmato autografi.

In occasione del prossimo match Palermo-Salernitana, Bkt e il club rosa renderanno omaggio all'impegno sociale di Schillaci, invitando circa 50 ospiti provenienti da Rete Sai e dall'istituto comprensivo Sperone ad assistere alla partita.

Durante l'ingresso delle squadre i ragazzi che accompagneranno i calciatori, gli stessi che hanno inaugurato il campo questo pomeriggio, indosseranno una maglia numero 19 con una grafica speciale dedicata a Totò.

"Il territorio ha bisogno di energie e risorse - sostiene Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo - e la missione del Palermo e di tutto il City Football Group è quella di migliorare la vita delle persone attraverso il calcio, che deve essere uno strumento di sviluppo collettivo e costruzione di comunità virtuose. Fattore Campo è un esempio perfetto di come tutto questo può diventare realtà".



