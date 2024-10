Al via Festival teatro Bastardo a Palermo

Dall'11 al 31 ottobre si terrà la 9/a edizione del Teatro Bastardo, festival dedicato alla ricerca, ai linguaggi ibridi, alla contaminazione e alla sperimentazione teatrale che quest'anno invaderà gli spazi del Teatro Montevergini di Palermo oltre al Centro Pro Arenella, al Teatro Garibaldi e al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino che ospiteranno gli spettacoli "extra" del festival dal 23 al 31 ottobre.

Teatro Bastardo, curato da Giulia D'Oro e Flora Pitrolo, fin dalla prima edizione nel 2015 ha perseguito l'obiettivo della sperimentazione, mantenendo alta la qualità della proposta artistica: "coltiviamo un'idea di teatro radicale, interdisciplinare e plurale, aperto alle realtà attive nel tessuto sociale e culturale cittadino, attraverso la ricerca di forme di creatività meno visibili, di nuovi formati e linguaggi - raccontano le curatrici - L'edizione 2024 è fatta di astri nascenti dello sviluppo del campo delle arti performative e di artisti di comprovata esperienza a livello nazionale e internazionale - spesso oltre la sfera prettamente teatrale - per tenere insieme altissima qualità sia artistica che intellettuale del lavoro".

Nel 2024, Teatro Bastardo vuole continuare ad approfondire il senso di un teatro "politico", mettendo questa volta al centro l'esperienza emotiva degli spettatori. Il festival si inaugura venerdì 11 ottobre all'Atelier Montevergini (ore 21.00, via Montevergini, 20) con Ernesto Tomasini che propone un lavoro in prima assoluta, coprodotto da Teatro Bastardo, dal titolo La Signora Palermo ha due figlie, esperimento di teatro comico/popolare queer in cui la tradizione abbraccia la rivoluzione. Ernesto Tomasini ha voluto accanto a sé due giovani performer alternative palermitane, la stand-up comedian Celeste Siciliano e la drag queen Caso-x.



