Al teatro Libero in scena Radici, tra femminismo e diritti

Uno spaccato della storia italiana tra vita quotidiana, femminismo e diritti.

Al teatro Libero andrà in scena Radici (coproduzione Asterlizze teatro e teatro Libero Palermo), il 4 e il 5 ottobre, per la 57esima stagione, un'opera che esplora il valore storico del movimento femminista in Italia, che mette a fuoco il rapporto genitori-figli e l'eredità intergenerazionale.

La drammaturgia originale di Alba Maria Porto e Giulia Ottaviano prende ispirazione da un documento autentico: un quaderno con la scritta "Coordinamento femminista di Enna", che contiene i verbali delle riunioni femministe che si tennero dal 1975 in una provincia dell'entroterra siciliano.

Da qui, si sviluppano due storie parallele: quella delle donne del coordinamento negli anni '70 e quella di un giovane uomo contemporaneo che, scoprendo verità nascoste sulla propria famiglia e sulle sue origini, intraprende un viaggio alla ricerca delle proprie radici. Durante il suo percorso incontra una giovane donna, con cui condividerà esperienze e riflessioni.

Lo spettacolo alterna passato e presente, trasportando il pubblico in un viaggio nello spazio e nel tempo, tra le vicende di due ragazzi di oggi e tre donne degli anni '70. Una continua lotta per la ricerca di sé stessi, un cammino fatto di amore, speranza, ma anche di cruda realtà e ingiustizia.



