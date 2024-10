Santa Rosalia in jazz, Brass festeggia 400 anni della Santuzza

Una dedica in musica quella che la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group ha in programma per festeggiare i 400 anni della Santuzza. Un concerto con le Musiche del Nostro Tempo in omaggio alla Patrona e a tutti i cittadini della Città di Palermo. Appuntamento il 4 ottobre con doppio turno, ore 19.00 e 21.30, al Real Teatro Santa Cecilia con lo spettacolo "Santa Rosalia in Jazz" interpretato dalla voce di Mario Rosini, accompagnato dall'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Il programma prevede brani della tradizione popolare che sono stati appositamente commissionati ai resident composers della Fondazione: La Santuzza, Santa Rosalia e Facitimi Sta Grazia, Ninni Pedone; Rosalia, Vito Giordano; Palermo Tu di Salvo Licata, Domenico Riina.

Il progetto artistico "Santa Rosalia in Jazz" ideato da Luca Luzzu nasce dall'esigenza di adattare ai tempi moderni quel repertorio tradizionale che storicamente viene eseguito come omaggio alla Santa sia con musiche di composizione originale avente il tema della ricorrenza del 400° anniversario. Per tale ragione sono stati coinvolti i migliori arrangiatori della Fondazione per dare vita ad un repertorio dove la parte solista è affidata ad una delle voci maschili più interessanti di tutto il territorio nazionale, Mario Rosini. L'organico costituito dall'Orchestra Jazz Siciliana è formato da 5 sassofoni, 4 tromboni, 4 trombe e dalla sezione ritmica e la direzione del M° Riina con brani tutti originali della tradizione riarrangiati in chiave jazz per la Big Band.

Quella che Mario Rosini nutre per la musica è una passione davvero inestinguibile, tanto da averlo indotto, da poco superata la soglia dei sessant'anni, a rimettere in gioco un curriculum più che lungo e notevole, sia nella canzone d'autore che nel jazz, partecipando a "The voice senior", il popolare talent show condotto su Rai 1 da Antonella Clerici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA