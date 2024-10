Mezzo chilo di marijuana in auto, in manette marito e moglie

La polizia ha arrestato ad Aci Catena (Catania) due coniugi, 45anni lui e 40 lei, che vedendosi seguiti in auto da uno sconosciuto - alla guida c'era un poliziotto libero dal servizio - hanno tentato di disfarsi di mezzo chilo di marijuana lanciandola dal finestrino. L'agente ha visto tutto e ha recuperato la droga permettendo così l'arresto della coppia. I due sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

E' accaduto lungo via Sgroppillo, nella frazione Cerza di Tremestieri Etneo. L'agente si è messo alle loro calcagna perché insospettito per la forte velocità alla quale la coppia procedeva in direzione Ficarazzi. Nel frattempo ha informato il Commissariato di Acireale, chiedendo ausilio e fornendo le coordinate per intercettare l'auto.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Acireale sono poi riusciti ad intercettare e bloccare l'auto in via Nizzeti, ad Aci Catena e qualche istante dopo sul posto è giunto il poliziotto che aveva recuperato la busta lanciata dal finestrino. In casa della coppia i poliziotti hanno trovato una macchina termosaldatrice per sottovuoto con 19 sacchetti di plastica e un bilancino elettronico di precisione. Su disposizione del pm di turno, marito e moglie sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza.



