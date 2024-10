EduSOStain, soggetti fragili protagonisti in agricoltura

Hanno sfidato il proprio disagio psichico o socio-economico facendosi artefici e gestori di un'azienda agricola virtuale in tutte le sue fasi. Hanno imparato come creare un orto biologico e sostenibile, come sviluppare il marketing dei prodotti, come gestire un punto vendita fisico oppure online, e con queste competenze puntano lo sguardo verso il reinserimento nel mercato del lavoro. È il bilancio dell'esperienza vissuta dalle 22 persone in condizione di vulnerabilità che hanno preso parte a "EduSOStain, opportunità è inclusione", progetto realizzato dalla rete dei produttori vitivinicoli siciliani attraverso la fondazione SOStain Sicilia, in collaborazione con le associazioni Itaca e Yolk e con un contributo della fondazione Allianz Umana Mente.

I risultati sono stati presentati oggi a Villa Adriana, a Palermo, dagli stessi protagonisti insieme con i responsabili del progetto, i partner e i docenti. EduSOStain, che è svolto nell'arco di un anno. Due i gruppi coinvolti nelle attività, uno di 12 persone con disabilità psichica che seguono percorsi di riabilitazione e un altro formato da 10 ragazzi minorenni in condizioni di fragilità socio-economica. Come insegnanti hanno avuto tecnici e dipendenti di quattro aziende aderenti a SOStain Sicilia (Tasca d'Almerita, Planeta, Donnafugata e Settesoli), scelti tra responsabili della sostenibilità, agronomi, esperti di marketing e comunicazione, commerciali e addetti all'ospitalità.

"La fondazione - spiega il presidente Alberto Tasca - ha ideato EduSOStain come progetto non di semplice beneficenza ma di sostenibilità sociale. Le aziende vitivinicole hanno partecipato donando il tempo-lavoro e le competenze dei propri dipendenti, a dimostrazione di quanto sia importante fare rete.

I produttori aderenti a SOStain Sicilia portano avanti l'impegno della sostenibilità ambientale ed economica al proprio interno, si migliorano, e al tempo stesso si mettono a disposizione del sistema attraverso progetti con finalità sociale".

La fondazione SOStain Sicilia è un'associazione di produttori vitivinicoli siciliani nata con l'obiettivo di orientare verso la sostenibilità ambientale ed economica i modelli di produzione e consumo, attraverso uno specifico disciplinare già condiviso da 43 aziende.



