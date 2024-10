Designer caraibici a Caltagirone per imparare lavoro ceramica

Giovani designer e artigiani caraibici sono stati accolti dai maestri ceramisti di Caltagirone per imparare la lavorazione della ceramica. Il progetto Transcultura, sostenuto dall'Unesco e dalla Ue, in collaborazione con Mad'in Europe, permetterà ai giovani caraibici di espandere la loro pratica e migliorare i loro progetti creativi. Il programma " Integrare Cuba, i Caraibi e l'Unione Europea attraverso la Cultura e la Creatività", ha ospitato nove designer di gioielli e ceramisti caraibici in una residenza d'artista a Caltagirone, sito Patrimonio dell'Umanità in Sicilia, una città che fa della ceramica l'elemento identitario di una comunità che da millenni plasma e decora l'argilla.

I giovani designer provenienti da Belize, Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica e Saint Vincent e Grenadine hanno partecipato a tre diversi workshop a seconda del loro campo di creazione: lavorazione del vetro, pittura su ceramica e stampaggio. I workshop sono stati condotti da Francesca Bortolaso, Desirée Delfino e Salvatore Gurreri, che hanno aperto i loro laboratori ai creatori caraibici, condividendo le loro conoscenze tradizionali sulla ceramica e sul vetro. Infine, presso il Palazzo Comunale di Caltagirone si è tenuta una mostra per presentare i risultati dell'apprendistato degli artigiani.





