A Naso il Festival internazionale Nebrodi Cinena Doc

Si svolgerà dal 7 all'12 ottobre il Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc 2024, ideato e promosso dall'Associazione Urios Aps, con il patrocinio del Comune di Naso, nel Messinese, e il sostegno di organizzazioni e aziende del territorio. La giuria tecnica assegnerà i premi di categoria, i premi speciali e le menzioni d'onore. Tutti i film selezionati per le nomination saranno proiettati al Teatro Alfieri di Naso, la mattina per gli studenti di Acquedolci, Sant'Agata di Militello, Torrenova, Capo d'Orlando e Naso e dal pomeriggio alla sera per il resto del pubblico.

Fino al 12, al Convento dei frati minori osservanti di Naso, si svolgeranno le masterclass con i professionisti del cinema, i panel tematici e gli eventi collaterali. Hanno annunciato la loro presenza oltre trenta autori italiani, francesi, spagnoli, brasiliani, ucraini, iraniani. Direttore del festival è Franco Blandi. L'11 e il 12 ottobre si terranno le premiazioni.

"Crediamo che il cinema indipendente possa contribuire alla crescita sociale e civile delle comunità. Per questo motivo, oltre alle proiezioni, sono stati organizzati momenti di incontro e condivisione tra i protagonisti del festival. Il nostro obiettivo è promuovere la diversità delle voci indipendenti che, attraverso l'arte cinematografica, affrontano tematiche cruciali che riguardano tutti noi e il pianeta in cui viviamo, stimolando la riflessione su società, natura e solidarietà", dicono il sindaco di Naso Gaetano Nanì e il direttore del Festival Franco Blandi.



