Nasce a Ragusa rete d'impresa "Oasi Digitale"

Nasce a Ragusa, con uno sguardo già fuori dalla Sicilia, la nuova rete d'impresa 'Oasi Digitale'," che mette insieme i principali 'player' del polo informatico ibleo con 350 milioni di fatturato e 1.300 diprendenti.

Costituita da alcune delle principali aziende del settore informatico e tecnologico della provincia, ma anche da imprese impegnate nel settore della comunicazione, della formazione e dell'agroalimentare d'eccellenza, 'Oasi Digitale' punta a trasformare il panorama digitale partendo dal territorio e si propone come punto di riferimento per la crescita del settore digitale, non solo a livello locale, ma anche come modello per tutta la Sicilia. Tra coloro che ne fanno parte ci sono giganti del mondo Ict, aziende che hanno scelto di collaborare per innovare, crescere e rilanciare la propria competitività. A fianco di queste imprese tecnologiche la Banca agricola popolare di Ragusa, oggi Banca agricola popolare di Sicilia, parte attiva del progetto che raggruppa in totale 13 soggetti imprenditoriali. Le aziende di 'Oasi Digitale' operano in settori complementari e sono: Argo Software; Asso; Banca Agricola popolare di Sicilia; Datamatic; Elettrosystem; eVision; Intrapresa; Lbg Sicilia; MediaLive; Mosaicoelearning; Nq Italia; Ricca It; Visual Software.

"L'obiettivo - si legge in una nota - è ambizioso: trasformare Ragusa in un hub tecnologico d'avanguardia partendo dalle esperienze positive già in atto e che in molti casi hanno già visto significative collaborazioni oltre ad un progetto comune dedicato ai giovani come 'Hack Your Talent' che mira a valorizzare le idee degli studenti degli istituti superiori".

Durante l'assemblea di costituzione che ha portato alla firma del contratto di rete sono stati eletti presidente e vicepresidente rispettivamente Stefano Ricca (Ricca IT) e Chiara Lo Presti (Argo Software). 'Vogliamo creare - dice Ricca - un ecosistema digitale innovativo nel territorio ibleo, valorizzando i talenti locali e offrendo loro opportunità di crescita che non li costringano a cercare altrove. Ragusa ha un potenziale enorme e con il contributo delle aziende della nostra rete siamo pronti a trasformare le sfide del settore Ict in opportunità concrete".



