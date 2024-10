Congresso nazionale otorinolaringoiatri a Palermo

Il XXII Congresso nazionale degli Otorinolaringoiatri Liberi professionisti per la prima volta si svolgerà a Palermo ai cantieri Culturali alla Zisa dal 3 al 5 ottobre. Il congresso è presieduto dai professori Gianfranco Cupido, Riccardo Speciale e Aldo Messina. "Sono tanti i temi principali - afferma il prof. Speciale - come il legame che esiste tra la patologia della malattia di Meniere e l'intestino.

Oggi sappiamo che il microbioma intestinale ha poteri benefici su tutto l'organismo e insieme con l'importanza di un'alimentazione appropriata, la malattia si può curare con maggiore efficacia. Poi avremo gli aggiornamenti sugli interventi sulle corde vocali, persino sulla voce dei trasgender che può essere modificata. Parleremo anche di apnee. Chi russa può essere curato attraverso al chirurgia ma anche con i dispositivi di ultima generazione per l'avanzamento mandibolare.

L'otorinolaringoiatria si occupa di patologie della testa e del collo e quindi coinvolge anche i foniatri, i neurologi e gli oculisti e persino la chirurgia orale e maxillo facciale. Ma ci saranno novità anche per la chirurgia del naso. Al centro del congresso faremo una tavola rotonda sulla voce artistica e porteranno la loro esperienza attori come Salvo Ficarra, valentino Picone e Consuelo Lupo".



