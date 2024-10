Cardellini in auto ed in casa, una denuncia nel Catanese

I carabinieri ad Aci Catena (Catania) hanno denunciato un 42enne che trasportava nel portabagagli della sua auto una gabbia nella quale erano stati rinchiusi 35 cardellini e nella sua abitazione di Acireale aveva altre 3 gabbie con dentro altri 15 volatili della stessa specie protetta, la cui cattura è vietata. Deve rispondere di cattura di esemplari di specie animali selvatiche protette e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La sua auto è stata controllata in via Vittorio Emanuele perché i militari si sono insospettiti vedendo i pneumatici sporchi di fango fresco.

L'uomo era stato già denunciato perché appassionato di caccia alle specie animali protette.

Tutti i volatili, dopo essere stati sottoposti a visita veterinaria da personale dell'Aspdi Catania, che ne ha accertato sia la razza che il buono stato di salute, sono stati poi rimessi in libertà.



