Al via la rassegna Le Vie dei tesori, compie 18 anni

Diventa maggiorenne il festival "Le vie dei tesori" di Palermo. In occasione di questa particolare ricorrenza, la nuova edizione, che si terrà da venerdì 4 ottobre, per cinque fine settimana consecutivi, vedrà novanta luoghi che apriranno le porte ai visitatori, cinquanta esperienze speciali tra cielo e mare, 80 passeggiate d'autore, degustazioni e momenti dedicati ai bambini.

"E' un'edizione speciale - spiega Laura Anello, presidente della Fondazione Le vie dei Tesori - in occasione della quale l'Assemblea regionale siciliana ci aprirà un luogo prezioso, la presunta zecca di stato, all'interno di Palazzo dei Normanni, la caserma dei vigili del fuoco aprirà anch'essa le porte ai visitatori insieme al il bunkerino dove lavorarono Falcone e Borsellino. Poi abbiamo pensato a dei progetti speciali che vedranno scrittori condurre, per mano, i loro lettori, nelle vie della città. Un momento sarà dedicato alle fotografie di Enzo Sellerio, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita e un progetto di musica liberty pensato nei luoghi dei Florio".

Alla manifestazione saranno coinvolti 200 giovani esperti del patrimonio artistico della città e 550 ragazzi delle scuole palermitane. In piazza Massimo, inoltre, un gazebo ospiterà i fisioterapisti dell'Ordine di Palermo e Trapani che offriranno consulenza gratuita a chi ne avrà bisogno. Al fotografo Enzo Dellerio sarà dedicato un momento con "Le vie dei Sellerio" un itinerario attraverso visite guidate teatralizzate per i luoghi nei quali il fotografo ha immortalato i suoi soggetti, ma anche una mostra a cielo aperto con gli scatti più iconici collocati nelle vie dove sono stati realizzati. In occasione del 400esimo anniversario del festino di Santa Rosalia due momenti saranno dedicati inoltre alla santa patrona di Palermo, con performance itineranti a cura degli attori Paride Benassai e Stefania Brandeburgo.



