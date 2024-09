Una sfilata eventi e un cotone sostenibile sbarcano in Sicilia

"Non vogliamo fare concorrenza ai brand della moda: la collezione vuole essere una dimostrazione della qualità del nostro cotone e sottolineare il legame con il territorio e le nostre radici": a dirlo è stato dg del brand siciliano Sofine, Aliai Venturi Quattrini, che ha presentato una sfilata e numerosi eventi in occasione del G7 dell'Agricoltura nello spazio espositivo nel dehors del Palazzo Lucchetti Cassola di Ortigia. La piana di Gela fino agli anni Sessanta era una delle più importanti realtà produttrici di cotone in Europa. "Il nostro cotone viene coltivato nei campi di Delia, Menfi e Catania e abbiamo preso accordi con le autorità competenti a Palermo e Cefalù per poter raccogliere a mano il fiore del Kapok: l'albero importato dagli arabi all'epoca della loro dominazione, dal quale si produce un cotone molto pregiato e più resistente.

Nostro obiettivo far diventare Sofine il marchio identificativo del cotone italiano di eccellenza", ha aggiunto Aliai Venturi Quattrini.

Sofine fa parte di Ics Group, conglomerato attivo nei settori dell'energia, dell'agricoltura, dei biocarburanti e del real estate. Vice presidente Ics Group è Riccardo Cammalleri: "I nostri azionisti - ha spiegato - hanno approvato il piano industriale, presentato a inizio settembre, autorizzando una serie di investimenti che ci permetteranno, nel prossimo triennio, di superare i 1.000 ettari di terreni coltivati nel territorio siciliano, nonché di migliorare i processi di coltivazione, raccolta e ginnatura del cotone. Nel nostro caso è il fotovoltaico che si adatta alla nostra agricoltura e non viceversa come solitamente avviene: abbiamo modificato gli impianti che normalmente hanno un altezza dei pannelli di un metro e mezzo portandoli a tre per consentire alla pianta del cotone, che si estende fino massimo a un metro e cinquanta, di crescere senza problemi. Inoltre, alcuni terreni la prima raccolta del cotone avviene a mano per non stressare la fibra".

Nei giorni scorsi la dg Sofine, Aliai Venturi Quattrini e il vicepresidente Ics Group, Riccardo Cammalleri, a Siracusa hanno incontrato il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida e della cultura Giuli.



