Sanità del futuro in Sicilia, a Palermo esperti a confronto

"L'obiettivo che abbiamo nel più breve tempo possibile, anche perché abbiamo delle scadenze precise, è quello di portare nella nostra regione un cambiamento radicale: l'assistenza sanitaria che verrà offerta dal territorio sarà piena e capace di rispondere ai bisogni di sanità di bassa intensità di cura e questo significa ridare agli ospedali il loro ruolo senza che ci siano nè lunghe attese nè lunghi tempi in condizioni di grande disagio e soprattutto che verso gli ospedali si rivolga una domanda adeguata". Così l'assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, parlando con i cronisti a margine del Forum mediterraneo in sanità, in corso a Palazzo dei Normanni su iniziativa dell'assessorato regionale alla Salute, che pone al centro la Sicilia come piattaforma di integrazione di buone prassi cliniche, di ricerca medica e traslazionale, in un'ottica euromediterranea con particolare riferimento alla riforma dell'assistenza del territorio e dell'equità di accesso al servizi sanitari e sociali.

"Quello che vogliamo fare insieme alle direzioni strategiche delle direzioni sanitarie e ai nostri fornitori di informazioni è trovare il modo di cominciare un ragionamento molto tecnico e consapevole di quello che sarà il nostro futuro - aggiunge l'assessore Volo - C'è un piano estremamente dettagliato dei progetti sanitari che verranno attuati nelle strutture che si stanno definendo, come le case e gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali (Cot) nelle quali troveranno spazio tutto ciò che è alta tecnologia e digitalizzazione. Noi puntiamo all'assistenza di massima prossimità anche se possibile a domicilio per i pazienti".

I lavori sono coordinati da Vasco Giannotti, presidente del Forum risk management in Sanità, e da Massimiliano Maisano, dirigente responsabile gestione degli investimenti dell'assessorato regionale della Salute. Oltre all'assessore Volo, sono presenti Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica; Salvatore Requirez, dirigente generale del dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; Giovanna Spatari, rettore dell'Università degli studi di Messina; Francesco Tomasello, rettore dell'Università degli Studi di Enna; Stefano Lorusso, direttore generale dsigitalizzazione, sistema informativo sanitario e statistica del ministero della Salute; Mariano Corso, professore ordinario di leadership and innovation e cofondatore degli osservatori digital innovation del Politecnico di Milano.

Il Forum Mediterraneo in Sanità Sicilia 2024, accreditato Ecm affronta anche i temi della bioingegneria, dell'intelligenza artificiale per la ricerca e produzione di nuovi farmaci e dell'innovazione dei percorsi clinici e assistenziali.



