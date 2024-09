Pallamano: Erice; per European Cup serve massima attenzione

Obiettivo Europa. L'Handball Erice di pallamano femminile si prepara al debutto continentale, con vista sulla doppia sfida contro le lituane del Cascada HC Garliava SM. Per il primo turno di EHF European Cup, le Arpie giocheranno l'andata in trasferta, sabato a Garliava (partenza venerdì da Bergamo) con inizio alle ore 11.30 (12.30 locali), e il ritorno sabato 12 ottobre, in casa, al palazzetto Pino Cardella.

Nicole Bernabei, centrale dell'Handball Erice, garantisce sull'impegno della squadra, per un appuntamento che non si vuol sbagliare. "Sappiamo di dover giocare - sottolinea Bernabei - con la massima concentrazione le due partite contro le lituane, che costituiscono un gruppo di buon livello e studieremo con cura. Dovremo prestare molta attenzione a noi stesse e a ciò che possiamo e dobbiamo dare in campo. Sempre, e a prescindere da chi abbiamo di fronte".



