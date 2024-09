Calcio: Palermo vince a Bolzano, Sudtirol battuto 3-1

Il Palermo vince a Bolzano, i tre punti dopo la sfida con il Sudtirol, battuto 3-1, permettono agli uomini allenati da Alessio Dionisi di toccare quota 11 punti. La batosta di Napoli, in Coppa Italia, è in qualche modo cancellata. Adesso, nella classifica di Serie B, ci sono quattro squadre davanti ai rosanero.

Nella prima frazione di gioco c'è grande equilibrio, ma il Palermo fa qualcosa in più: la prima rete, ispirata da una punizione di Ranocchia e realizzata da Baniya, di testa, e nel recupero il Palermo potrebbe raddoppiare, ma Henry sfiora solo il palo.

La ripresa è aperta da una doccia fredda per il Palermo: al 6' una strepitosa punizione di Casiraghi fa vedere i fantasmi agli ospiti, che sembrano esserci inceppati. La paura passa in una dozzina di minuti, quelli che servano a Ranocchia per confezionare un altro perfetto calcio piazzato, stavolta è Diakité a mettere di testa la sfera alle spalle del portiere Poluzzi. La girandola di sostituzioni porta a un altro cambio di risultato. Il subentrato Roberto Insigne, al termine di un'azione orchestrata da Brunori e Segre, arrotonda il risultato in favore del Palermo. Tre punti, ottenuti con carattere, che sono più di una boccata d'ossigeno.



