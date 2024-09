Pallanuoto: super Ortigia, è prima nel girone di Eurocup

En plein, grazie a una prestazione sontuosa. L'Ortigia vince, contro il Duisburg, il terzo incontro su tre del Qualification Round di EA Euro Cup e conclude al primo posto il proprio girone.

I biancoverdi, che hanno superato i rivali tedeschi 22-12, impongono il proprio ritmo e una partita d'attacco, e migliorano nettamente anche in difesa. Decisivo il terzo dei quattro quarti, in cui i biancoverdi dilagano fino a un parziale di 15-8, praticamente incolmabile, festeggiando anche il primo gol in Europa di Ciccio Scordo, classe 2006, con la prima squadra.

Con un risultato simile e dopo una prestazione super non può che essere soddisfatto il coach: "È andata benissimo - sottolinea Stefano Piccardo -abbiamo giocato davvero un'ottima gara e abbiamo vinto il girone. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. In fase offensiva oggi, in alcuni momenti della partita, abbiamo giocato veramente bene, anche nelle ripartenze.

Siamo in crescita, devo dire che fisicamente stavamo molto meglio oggi che nel primo match".

Non c'è molto tempo per rifiatare, tra due settimane inizierà il campionato e poi, subito dopo, inizierà la seconda fase di Euro Cup. "Ci aspettano - osserva Piccardo - quattro partite in dieci giorni. Dobbiamo allenarci e mettere ancora un po' di benzina nel motore. Un plauso da parte mia va al nostro capitano Napolitano. Se c'è un giocatore che devo ringraziare è Christian, per l'atteggiamento che ha sempre sia verso l'allenamento sia verso la competizione".



