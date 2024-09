Pallanuoto: Ortigia qualificata al secondo turno di Euro Cup

L'Ortigia approda matematicamente al secondo turno di Euro Cup. Merito di una vittoria netta sul Triglav Kranj e del contemporaneo successo del Duisburg sul Paok, che i siciliani avevano sconfitto ieri. 17-6 il risultato finale (miglior marcatore Giorgio la Rosa con 4 reti) in favore dei biancoverdi, con un dominio totale sulla "distanza" dei quattro tempi. Troppa la differenza in acqua tra gli uomini allenati da Stefano Piccardo e gli sloveni, i siciliani non hanno tradito sul piano del carattere, del ritmo e dell'attenzione difensiva. Rispetto al successo sofferto del giorno prima l'Ortigia ha imparato la lezione, riuscendo a controllare la partita, rischiando il meno possibile. Alla fine, vittoria travolgente e qualificazione centrata. Domani si chiude con il Duisburg: è in palio il primato del girone.

"Sono contento - spiega coach Piccardo - abbiamo messo in acqua buon ritmo, facendo bene in difesa e anche in attacco, dove abbiamo trovato sempre la profondità. Questo è il settimo anno consecutivo che ci qualifichiamo alla seconda fase di una coppa europea, credo che ciò sia motivo di orgoglio per tutti noi e per il club. Adesso ci giochiamo il primo posto ed è un obiettivo importante, anche per approcciare bene la fase successiva della stagione. Oltre alla qualificazione, la cosa che mi ha soddisfatto di più è di aver fatto esordire in Europa un ragazzo classe 2008, Marangolo, che nei preliminari di Champions avevo portato in panchina, ma non avevo fatto scendere in acqua".



