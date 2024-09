Expo Siracusa, visitatori tra foto e selfie negli stand

Aria di smobilitazione nei padiglioni dell'Expo a Siracusa dopo una settimana intensa di manifestazioni e degustazioni nell'ambito del G7 Agricoltura che si è chiuso ieri. Nello stand della Sicilia in piazza Duomo, di fronte a quello del Masaf, hostess e personale organizzativo si concedono a foto e selfie con gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che hanno garantito la sicurezza durante lo svolgimento dell'evento. I turisti continuano a girare tra i vari padiglioni e a gustare i prodotti dell'agricoltura, apprezzando nell'area della Sicilia il pomodoro di Pachino, il formaggio ragusano e i vini dell'Etna. A conclusione del G7 ieri il ministro Francesco Lollobrigida si è intrattenuto per alcuni minuti nello stand siciliano, complimentandosi con gli espositori e lodando gli imprenditori che non si sono risparmiati a raccontare le qualità delle produzioni ai tanti visitatori.



