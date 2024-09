Equitazione: Coppa degli Assi, trionfa il catanese Quondam

Davanti a circa cinquemila spettatori, al campo ostacoli La Favorita di Palermo, Gianluca Quondam Gregorio, cavaliere catanese della nazionale italiana, ha vinto l'edizione numero 39 della Coppa degli Assi. Raggiunge nel ristretto novero dei vincitori pochi altri italiani: Emanuele Gaudiano (2010-2011) e i fratelli Francesco e Lorenzo Correddu, vincitori rispettivamente nel 2022 e lo scorso anno.

Quondam, 49 anni, gli ultimi venticinque anni vissuti a Narni, in Umbria, dove lavora nel suo centro ippico, in sella al 15enne tedesco Chaccbay, è stato ammesso al barrage insieme ad altri sei concorrenti su 29 totali in gara, ed è risultato il più veloce in 38"14 nel superare - senza errori - i sette ostacoli alti 1,50 metri.

Secondo classificato l'emiliano Elia Mattia Simonetti (netto in 38"09) sul belga - pure lui 15 enne - Clipper du Haut du Roy.

Terzo gradino del podio per il macedone Luka Zaloznik con castrone belga di 14 anni Columbus G. Senza errori il percorso della 21enne pugliese Aurora Guaragno a pochi centesimi dal podio (44"37 il suo tempo). A Gianluca Quondam Gregorio oltre alla parte più consistente del montepremi sono andati anche 72 bottiglie - pari al peso di 84 kg. del cavaliere con i suoi finimenti - del blend "Leone" messi in palio dalla cantina Tasca d'Almerita per ricordare la figura dell'ex-olimpionico ed imprenditore vinicolo Lucio Tasca di Almerita. L'anno prossimo la 40° edizione della Coppa degli Assi è in programma dal 2 al 5 ottobre, e sarà preceduta dall'edizione numero 61 degli Internazionali di Sicilia, che andranno in scena dal 26 al 28 settembre.



