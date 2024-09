Spento a tarda notte l'incendio divampato in palazzo a Palermo

Si sono concluse a tarda notte le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato in un appartamento in via Alessi, a Palermo. Le fiamme sono partite da una caldaia, un fumo intenso che ha invaso il vano scala dell'edificio e gli appartamenti limitrofi e dei piani superiori. Con due autoscale i vigili del fuoco hanno operato sui lati dell'edificio facendo evacuare le abitazioni, mentre altre squadre fronteggiavano le fiamme.

A causa delle alte temperature gli inquilini del primo primo piano, da dove è partito l'incendio, e quelli al secondo piano non sono rientrati in casa. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. Nessuno è rimasto ferito.



