G7 Agricoltura, chiusi i lavori a Siracusa

Dopo avere sottolineato che il governo in Italia è guidato per la prima volta da premier donna, Giorgia Meloni, e ringraziato i presidenti di Camera e Senato per la loro presenza a Siracusa, il ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, alla fine della conferenza stampa ha dichiarato conclusi i lavori del G7 Agricoltura.

I ministri dell'Agricoltura G7 hanno adottato il comunicato che conclude ufficialmente i lavori della Presidenza Italiana.

Tra i principali punti: rafforzare l'agricoltura per sistemi alimentari redditizi, resilienti, equi e sostenibili; scienza e innovazione in agricoltura per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; le giovani generazioni come agenti e protagonisti del cambiamento nell'agricoltura e nei sistemi alimentari; pesca, acquacoltura e sicurezza alimentare sostenibili; il contributo del G7 allo sviluppo dell'agricoltura e dei sistemi alimentari in Africa.

"Con i paesi africani nel Forum e poi ancora all'interno della riunione abbiamo approfondito un modo di collaborare che l'Italia ha voluto intitolare a una grande uomo Enrico Mattei. Lui seppe guardare all'Africa in modo paritetico considerandola per quello che e', un continente ricco di potenzialita', di terre, di risorse, di giovani, avendo la consapevolezza che i Paesi piu' progrediti hanno di contro capacita' di innovazione e formazione e immaginando un approccio che sfuggisse a qualsiasi tentazione predatoria e a qualsiasi approccio caritatevole che mette in condizione spesso di limitare gli interventi verso i paesi in via di sviluppo all'erogazione di risorse senza visione strategica" ha detto il ministro dell'Agricoltura, Sovranita' alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida nella conferenza stampa finale del G7 Agricoltura e Pesca a Siracusa.

'Con l'Africa noi pensiamo si debba lavorare per crescere insieme risolvere il problema della sicurezza alimentare in termini di autosufficienza ma anche con la valorizzazione dei prodotti perche' possa esserci una autosufficienza economica e una crescita delle ricchezze evitando anche che centinaia di migliaia milioni di persone siano costrette a sfuggire dalla loro terra per fame', ha aggiunto il ministro.

"Sono sorpreso per come l'Italia abbia affrontato questo G7.

L'Italia ha colto l'importanza e la grande sfida che emerge dall'Africa. È stata l'Italia che ha esteso il nostro portafoglio e che ha posto l'accento sulla tecnologie e sulla scienza. Mi sorprendono i temi condivisi". Così il segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti d'America, Thomas J. Vilsack, nella conferenza stampa finale del G7 Agricoltura a Siracusa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA