La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere per 5 dei 6 ragazzi sotto processo per aver stuprato, a luglio del 2023, una 19enne palermitana. Per il sesto imputato, Samuele La Grassa, sono stati chiesti 10 anni e otto mesi in virtù della condotta processuale tenuta. Un settimo accusato, all'epoca dei fatti minorenne, è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi.



