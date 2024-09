Ippica: torna la Coppa degli Assi a Palermo

Torna a Palermo la Coppa degli Assi ovvero, dopo Piazza di Siena, il più antico e longevo concorso ippico internazionale d'Italia. Giunto alla 39ª edizione sarà ospitato nella storica sede del campo ostacoli della Favorita, riaperto al pubblico dopo anni di chiusura grazie agli interventi della Regione Siciliana e del Comune di Palermo, ciascuno per le proprie competenze.

In questo fine settimana spazio a 26 gare delle categorie CSI3*, CSI1* e CSIYH1* 5 e 6 yo, senza dimenticare l'attesissimo 39° Gran Premio Coppa degli Assi - in programma domenica- che concluderà il CSI3*. La competizione si disputerà in due manches su ostacoli di h 1,50 ideate dallo chef de piste del Global Champions Tour - la formula uno dell'equitazione - Uliano Vezzani. Il montepremi è di 80.000 euro.

Il Gran Premio Coppa degli Assi, istituito nel 1976 da Enrico Belledonne e Domenico Bignardelli, in più di trent'anni di storia, ha visto passare per Palermo i migliori binomi del salto ostacoli mondiale: nomi del calibro dell'azzurro Raimondo D'Inzeo, del fuoriclasse brasiliano Nelson Pessoa, dell'elvetico Willi Melliger, del francese Michel Robert e dell'austriaco Anton Martin Bauer, sono solo alcuni di quelli che hanno fatto risuonare gli inni delle loro nazioni, vincendo l'ambito Gran Premio Coppa degli Assi. Main Partner della Coppa degli Assi è l'azienda Tasca d'Almerita. Una passione comune per la terra e i cavalli ha dato origine al profondo legame tra la storica famiglia di viticoltori Tasca d’Almerita e l’evento. Lucio Tasca d’Almerita, indimenticabile cavaliere, è stato l'unico siciliano a partecipare ai Giochi Olimpici, rappresentando l'Italia nella squadra di completo a Roma nel 1960. Già nel 1957, aveva gareggiato a Londra, in quello che poi sarebbe diventato il Campionato Europeo, sotto la guida di Tommaso Lequio di Assaba, cui è dedicato il campo in erba de La Favorita. Per commemorare il cavaliere palermitano, domenica 29 settembre si terrà la seconda edizione del Memorial Lucio Tasca d’Almerita. Al vincitore del 39° Gran Premio Coppa degli Assi verranno assegnate, come da tradizione, tante bottiglie di Leone – il blend di Tenuta Regaleali – quante corrispondono al suo peso, inclusi sella e finimenti



