Inaugurato a Scillato un murales contro la mafia

Il murales contro la mafia "12 volti 12 nomi" è stato inaugurato, questa mattina, in via Cesare Terranova a Scillato, in provincia di Palermo, alla presenza dell'assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano. Su una parete lunga 31 metri per 1,80 di altezza sono stati realizzati dodici volti di altrettante vittime della mafia.

«La memoria - dice Nuccia Albano - rivive attraverso l'opera della collettività e il coinvolgimento comunitario. Un progetto di grande valore civile che omaggia dodici eroi che hanno sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà».

L'opera è stata realizzata dall'artista Laura Pitingaro, su proposta dell'amministrazione comunale, e ha coinvolto la cittadinanza. Gli abitanti del territorio, infatti, sotto la guida dell'artista, hanno impugnato i pennelli e disegnato sulla parete. Il murales rappresenta i volti di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Ninni Cassarà, Pio La Torre, Giovanni Falcone, padre Pino Puglisi, Lenin Mancuso, Cesare Terranova, Peppino Impastato, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Boris Giuliano e Piersanti Mattarella.



