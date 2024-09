D Aci Agrigento 3 eventi per promuovere turismo e motorismo

L'Automobile Club Agrigento, nell'ambito di ArcheoExperience, ha programmato una serie di eventi per valorizzare il territorio attraverso la promozione del turismo e del motorismo storico.

"Questi eventi sono un modo per celebrare il nostro impegno costante sul territorio. Siamo innamorati di Agrigento e di tutta la provincia e vogliamo farla conoscere utilizzando temi che conosciamo bene come quelli del motorismo, storico e sportivo, e della mobilità sicura e sostenibile." dichiara il presidente dell'Automobile Club Agrigento Salvatore Bellanca.

La mostra fotografica "Le gare agrigentine dello Stile Antico", inaugurata il 26 settembre, sarà visitabile fino all'8 ottobre presso l'atrio del Palazzo del Governo. Ripercorre attraverso una selezione di fotografie le principali manifestazioni sportive patrocinate dall'AC Agrigento.

Sabato 28 settembre, presso la Chiesa di San Pietro, si terrà il convegno "Storicità dell'auto ed evoluzione storica dei sistemi di sicurezza - ADAS", in cui interverranno esperti del settore per discutere temi come la storia del motorismo, la sicurezza e i sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra i relatori ci saranno il biografo storico, Lillo Ariosto, e il Direttore della Fondazione Caracciolo, Francesco Scotto.

Il 29 settembre si terrà la prima tappa del raduno di auto storiche "Ruote nella Storia". Il percorso si snoderà tra Agrigento e Realmonte, offrendo ai partecipanti l'opportunità di attraversare luoghi iconici della Sicilia, come la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi. L'evento ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della regione, stimolando il turismo di prossimità e offrendo un'esperienza unica ai visitatori.



