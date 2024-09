Calcio: Palermo; Dionisi, a Napoli sbagliate cose semplici

Il Palermo, annichilito dal Napoli in Coppa Italia, prova subito a voltar pagina e a pensare al posticipo di lunedì, a Bolzano, contro il Sudtirol. Il tecnico e la squadra incassano la batosta del 5-0 e cercano di guardare avanti.

"Sinceramente - osserva l'allenatore rosanero, Alessio Dionisi - ci sono stati episodi giudicati un po' frettolosamente. La partita poi è finita 5-0, di che devo parlare? Sapevamo di venire a Napoli con poche possibilità, ma rimanere in dieci per l'entrata di Vasic mi pare troppo, ma accettiamo tutto. Il nostro campionato riprende lunedì e dobbiamo portarci dentro quest'esperienza. Potevamo far meglio, abbiamo sbagliato cose abbastanza semplici".

C'è rammarico anche nelle parole di Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo e protagonista di un errore marchiano in occasione di uno dei gol del Napoli. "Dispiace aver fatto una partita in cui abbiamo preso tanti gol - sottolinea uno dei peggiori in campo allo stadio Maradona - ma sapevamo di affrontare una squadra di livello internazionale. Dobbiamo cercare di ripartire e fare una grande partita a Bolzano col Sudtirol. Abbiamo questi tre giorni per cercare di recuperare e per prepararla bene".



