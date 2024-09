ArcheoExperience valorizza i 14 Parchi archeologici siciliani

"Un pezzo unico" fiore all'occhiello per il museo Griffo di Agrigento. Con queste parole Giuseppe Parello, presidente del Consiglio del Parco Valle dei Templi Agrigento e Dirigente Parchi e siti Unesco del Dipartimento regionale Beni Culturali ha annunciato durante la prima giornata dell'evento ArcheoExperience nell'Isola dei Tesori il restauro del sarcofago - a cassa in terracotta proveniente dalla Necropoli Pezzino risalente al V secolo a.C. e conservato al Griffo. "Il sarcofago completamente in terracotta è datato V secolo avanti Cristo, quindi in piena età classica ed è evidente che appartenenesse ad una classe agiata, probabilmente nobile".

Il restauro, che dovrebbe durare poco meno di un mese e avverrà grazie ai Club service, presenti all'evento con il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Lions International Mario Palmisciano e il Governatore del Distretto 2110 Sicilia - Malta Rotary Giuseppe Pitari, consisterà nella pulitura e nel consolidamento di alcune parti del sarcofago, al fine di riportarlo ai colori e alle decorazioni dorate originali.

ArcheoExperience nell'Isola dei Tesori, promosso e organizzato dall'Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana della Regione Siciliana, si svolgerà fino a domenica 29 settembre su più location presso la Valle dei Templi, il Teatro "Pirandello" e dodici siti ecclesiastici e storici di Agrigento con l'obiettivo di valorizzare le 14 aree dei Parchi Archeologici: Catania e Valle dell'Aci; Gela; Himera, Solunto e Iato; Isole Eolie; Kamarina e Cava d'Ispica; Leontinoi e Megara; Lilibeo-Marsala; Morgantina e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina; Naxos e Taormina; Segesta; Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria; Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai; Tindari; Valle dei Templi.

"Agrigento, Capitale della Cultura 2025, è il luogo perfetto dal quale lanciare un messaggio di bellezza, attraverso i 14 Parchi della terra più bella del mondo. Un motivo di orgoglio per tutti noi" spiega l'assessore ai Beni Culturali e dell'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. "Uno degli obiettivi strategici dell'evento - aggiunge Parello - è quello di consolidare il sistema dei Parchi, un'assoluta novità in campo nazionale, non solo siciliano". Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè: "Accogliere 'ArcheoExperience nell'Isola dei Tesori' è un'altra occasione prestigiosa di rilancio culturale e turistico, un'altra tappa di rilievo in prossimità dell'avvento di Agrigento Capitale Italiana della Cultura". "Oggi Agrigento diventa il centro del Patrimonio culturale siciliano - continua l'assessore alla Cultura e al Turismo di Agrigento, Costantino Ciulla - 14 Parchi archeologici che si concentrano ad Agrigento per far si che l'attività di valorizzazione, conservazione e promozione dei Beni culturali possa partire da quella che sarà la Capitale della Cultura italiana 2025 e sia messa in rete ed estenderla in tutta Italia e in tutto il mondo". "L'obiettivo di ArcheoExperience nell'Isola dei Tesori, evento organizzato e promosso dall'Assessorato ai Beni Culturali e dell'identità siciliana e alla Regione siciliana, è quello di valorizzare i 14 Parchi archeologici siciliani - conclude il direttore di ArcheoExperience nell'Isola dei Tesori e Fondatore della Bmta, Ugo Picarelli.

Al Teatro Pirandello è stata anche conferita la cittadinanza onoraria a Mounir Bouchenaki, che nel 1996 quale Direttore della Divisione del Patrimonio Culturale Unesco istruì l'iter della candidatura, decretata in occasione della 21/a Sessione del World Heritage Committee a Napoli 1-6 dicembre 1997.



