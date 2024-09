al via iDesign con la mostra "Tutte le piante del mondo"

Prende il via oggi a Palermo la dodicesima edizione di iDesign, la design week fondata e diretta da Daniela Brignone, in programma dal 27 settembre al 6 ottobre in diversi luoghi del capoluogo siciliano, che quest'anno affronta il tema "Andar per mondi" che apre all'idea del viaggio, inteso in senso fisico, mentale e spirituale. La rassegna ha preso il via stamattina, al Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo, nell'ambito della cerimonia di avvio del nuovo anno scolastico, con l'inaugurazione della mostra "Tutte le piante del mondo" , installazione curata da Marcello Carriero e promossa dall'Accademia di Belle Arti di Palermo in collaborazione con lo stesso Convitto Nazionale (visitabile il 3 ottobre, dalle 15 alle 18 e il 5 e 6 ottobre dalle 9 alle 14:00 e dalle 15 alle 18).

"Un'idea che nasce dall'esame di esemplari botanici all'indomani della loro migrazione delle piante - spiega Marcello Carriero - noi vediamo le specie botaniche fornire non soltanto un'informazione sullo spostamento di queste specie, ma anche sulla possibilità di utilizzo in maniera molteplice, fornire ossia le fibre che i ragazzi stessi hanno utilizzato attraverso la carta, prodotta da queste stesse specie botaniche.

Quindi un concetto di multidisciplinarità. Si tratta di una mostra che mette insieme pittura, design, allestimento di spazi espositivi".

Il progetto vede la sinergia delle cattedre dei professori Marcello Carriero, Francesco De Grandi, Arianna Oddo, Agnese Giglia, Ivan Agnello, Marco Castagna e Luca Pulvirenti e dei loro allievi in Accademia di Belle Arti: il contributo si sposta anche sul piano della rappresentazione botanica, agendo in concomitanza con la cattedra di pittura di Francesco de Grandi, i cui studenti hanno riprodotto le piante che hanno fornito le fibre per fare la carta su cui sono dipinte, tessuta dagli allievi della professoressa Arianna Oddo. La mostra à stata organizzata nel contesto del tema educativo scelto per quest'anno dal rettore del Convitto Nazionale, Concetta Giannino, e si prefigge l'obiettivo di lanciare un messaggio di responsabilità e sensibilità verso la sostenibilità ambientale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA