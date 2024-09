Al Convitto di Palermo cerimonia di apertura anno scolastico

Una cerimonia di apertura all'insegna dell'impegno verso la transizione ecologica. E' stato questo il tema scelto per l'apertura dell'anno scolastico del Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo. Un momento al quale hanno preso parte studenti, famiglie, autorità e docenti, in una giornata dedicata all'istruzione, alla cultura e al rispetto per l'ambiente. Nell'atrio del Convitto hanno sfilato gli studenti della scuola, dai più piccoli ai più grandi. L'albero, simbolo della transizione ecologica, è un stato il tema cruciale scelto dalla scuola quest'anno nell'atto di indirizzo del rettore dell'istituto.

"La scuola si impegna quest'anno a trasmettere l'importanza della sostenibilità e della cura per l'ambiente alle nuove generazioni - spiega il vicerettore del Convitto Nazionale, Tiziana Schiavo - la nostra idea è quella di partire da una sostenibilità umana filo rosso per l'educazione civica che condurrà tutte le attività del nostro istituto". L'inaugurazione dell'anno scolastico, infatti, si è svolta attorno ai quattro platani del cortile simboleggianti il processo di cambiamento.

Gli studenti hanno dato vita ad una coreografia simbolica che rappresenta il legame tra la scuola e la natura, in un momento che intende sensibilizzare e ispirare tutti anche i più grandi.

"Il nostro è un istituto onnicomprensivo - prosegue il vice rettore - che coinvolge la scuola primaria, la scuola media e il liceo. Sono scuole annesse al convitto nel quale dormono quaranta studenti, che provengono da zone nelle quali noi garantiamo il diritto allo studio, come ad esempio isole tra le quali Lampedusa e Linosa, Ustica, dove, altrimenti, non sarebbe possibile garantire il diritto allo studio", conclude Schiavo.





