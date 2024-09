Sui manifesti del film 'Iddu' insulti contro Messina Denaro

Esce nelle sale il film Iddu l'ultimo padrino liberamente ispirato alla vita del boss Matteo Messina Denaro scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. E a Isola delle Femmine i manifesti che pubblicizzano la pellicola sono stati imbrattati con alcune scritte ingiuriose contro il boss, come "L'ultimo indegno" e altri epiteti irripetibili. I cartelloni si trovano sul lungomare del paese alle porte di Palermo. Il nuovo film, che uscirà nelle sale cinematografiche di tutta Italia il 10 ottobre, non sarà proiettato nell'unico cinema di Castelvetrano. La pellicola racconta alcuni episodi della vita del boss catturato il 16 gennaio del 2023 dopo quasi trent'anni di latitanza, a cominciare dai "pizzini" con i quali gestiva i suoi affari. Tra gli attori Toni Servillo, Elio Germano (che interpreta il boss), Daniela Marra, Barbora Bobulova, Fausto Russo Alesi e Giuseppe Tantillo. Le riprese si sono svolte in Italia e Francia, con la partecipazione di Indigo Film e Rai Cinema. La fotografia, invece, è curata da Luca Bigazzi, mentre la colonna sonora è firmata da Colapesce.



