Schifani, su sovrintendente Massimo niente nomi calati dall'alto

"Premesso che attendiamo ancora la designazione da parte del ministro del componente del consiglio d'indirizzo del Teatro Massimo, diamo per scontato che non ci sono nè potranno esserci nomi calati dall'alto per quanto riguarda la nomina del sovrintendente". Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani all'ANSA, dopo le dichiarazioni del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che oggi a Palermo ha parlato di "tempi brevi" per la nomina.

"Ci saranno delle buone notizie. Quando si parla di Teatro Massimo si parla di cose belle. Arriveranno relativamente a breve. Non posso fare nomi, sarebbe scortese rispetto ai soggetti interessati e al Teatro stesso" ha detto il ministro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA