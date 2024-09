Palermo: festival Ghana moving roots, incontro su arte e cultura

L'arte e la cultura ghanese incontrano quella siciliana in occasione del Festival Ghana Moving Roots, frutto del gemellaggio tra la città di Sekondi Takoradi in Ghana e il capoluogo siciliano che si svolgerà a Palermo fino a sabato 28 settembre 2024, al Chiostro della Biblioteca "Leonardo Sciascia" di Casa Professa. Ghana Moving Roots è un'iniziativa realizzata con il contributo dell'Unione Europea, concesso nell'ambito del progetto di cooperazione decentrara "Twin Cities in Sustainable Partnership", coordinato dalla Sekondi-Takoradi Metropolitan Assembly, in partenariato con il Comune di Palermo, con il Ghana Sicily Business Forum, l'Ong palermitana Cooperazione Internazionale Sud Sud e l'Università di Kumasi. L'ingresso alle mostre, performance, spettacoli, laboratori e workshop è libero e gratuito.

In occasione del Festival Ghana Moving Roots, all'Archivio Storico comunale, ci sarà una mostra dedicata alle arti visive e all'artigianato creata da un collettivo di artisti della città portuale ghanese Sekondi-Takoradi, che sarà visitabile fino al 02 ottobre. Al Chiostro della Biblioteca "Leonardo Sciascia" di Casa Professa, troverà spazio anche la moda con il Laboratorio di creatività sartoriale, per conoscere e sperimentare le pratiche sartoriali ghanesi a cura di Francis Sabum, Esther Yeboa, Philip Opoku, Nana Dwumfour. E, sabato 28 settembre, alle ore 18, sarà la volta del Ghana Fashion Show, sfilata di moda dedicata alla diversità dell'effervescente industria creativa ghanese, con le collezioni dello stilista Smaklodin, con la partecipazione della modella Julee Bocoum che guiderà un gruppo di giovani studenti e studentesse afropalermitani modelli e modelle per un giorno.



