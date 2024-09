Minorenne annuncia 'mi suicido', ma era a casa tranquillo

Un 17enne di Paternò (Catania) in preda ad una crisi di nervi ha manifestato propositi suicidi con un messaggio ad un coetaneo residente all'estero con il quale giocava on-line. Quest'ultimo, preoccupato, ha avvertito la polizia del suo Paese, che ha sua volta ha fatto intervenire l'Interpol. La segnalazione è giunta ai poliziotti del commissariato di Adrano, che hanno però fortunatamente trovato il giovane a casa tranquillo in compagnia della madre ed in buona salute. Dopo aver spiegato la ragione della loro presenza e sentita la versione dei fatti che confermava quanto accaduto tra i giovani gamer, i poliziotti hanno sensibilizzato il giovane ad evitare in futuro di tenere condotte tali da creare allarme e apprensione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA