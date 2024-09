Calcio: goleada Napoli, Palermo dice addio alla Coppa Italia

Il Palermo dice già addio alla Coppa Italia, al cospetto di un Napoli straripante, che vince 5-0 allo stadio Maradona e approda agli ottavi del torneo in cui sfiderà la Lazio. Entrambe le formazioni scendono in campo con molte seconde linee, ma il divario resta notevole, non è un caso che gli azzurri siano ai vertici della serie A.

La pratica è archiviata dalla squadra allenata da Antonio Conte in dodici minuti, il tempo che basta a Ngonge per segnare una doppietta: la prima rete con la complicità evidente di Sirigu, che non trattiene. Da incubo il ritorno da titolare di Sirigu fra i pali del Palermo a tredici anni di distanza dall'ultima volta. La reazione dei rosanero si limita a un'iniziativa pericolosa di Le Douaron e a un palo di Brunori.

Prima dell'intervallo Juan Jesus di testa arrotonda il vantaggio del Napoli, fissando il 3-0.

L'inizio del secondo tempo è ritardato da un lancio di petardi da parte dei tifosi del Palermo, a cui rispondono i sostenitori del Napoli. I padroni di casa continuano ad avere il pieno controllo della partita, tanto più che al 14' il rosanero Vasic è espulso per un colpo a Gilmour. Il resto dell'incontro è ancora più in discesa per gli uomini di Antonio Conte, che colpiscono il Palermo ancora due volte: al 25' con Neres, che sfrutta un errore di impostazione di Ceccaroni; al 32' con McTominay, appena entrato, su assist di Lukaku. Il Palermo raccoglie i cocci, il Napoli ha vari motivi per sorridere.





