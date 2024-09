Antonino Viola vince "Sicily Young Chef Competition 2024"

Lo chef Antonino Viola, 32 anni, di "Villa Criscione Luxury Events" a Ragusa, con il primo "Raviolo alla diatriba" è il vincitore della prima edizione del "Sicily Young Chef Competition 2024", sfida tra giovani cuochi - under 36 - provenienti da tutta la Sicilia che si è svolta a San Vito Lo Capo (Trapani). Dopo le fasi preliminari, la finale ha visto protagonisti gli chef Milena Boccaccio con il dolce "La Tartelletta al Carrubbo", Luca Fichera con l'antipasto "La ricciola si fa in due", Marco Carella con l'antipasto "Vellutata di mandorle e calamari" ed il vinciore Antonino Viola, che ha prevalso sul filo del rasoio sulla giovane chef Milena Boccaccio, classificata seconda, terza piazza per Fichera, seguito al quarto posto da Carella. A giudicare i 12 giovani chef ai fornelli, Tony Lo Coco, patron e chef del ristorante stellato "I Pupi" e presidente dell'associazione "Le soste di Ulisse"; Pinuccio La Rosa, patron del ristorante stellato "La Locanda Don Serafino" e Mario Ciulla, chef e patron del ristorante "Granofino" con un'esperienza di chef consulting in tutto il mondo.

Il premio è stato ideato dalla testata enogastronomica "All Food Sicily", in collaborazione con "Electrolux Professional|", azienda leader nel mondo per le attrezzature della ristorazione e il partner autorizzato Sagrim, e ha premiato il più talentuoso chef under 36 siciliano del 2024, riconosciuto da una giuria composta da giornalisti, chef, ristoratori ed esperti del settore. "Il piatto che mi ha permesso di vincere, il 'Raviolo della diatriba', un omaggio alla mia città, Ragusa e al suo piatto più rappresentativo, il raviolo, che ho presentato in una versione con all'interno la ricotta sia dolce che salata, presentato con un sugo di triglia", dice Viola.



