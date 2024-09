Ricercato per furto in Toscana, arrestato a Catania

Un ricercato 24enne georgiano è stato catturato a Catania dalla polizia mentre era nella sala massaggi di un centro fitness della Scogliera in compagnia di un amico. Nei suoi confronti il gip di Firenze, il 16 agosto scorso, aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto in abitazione. L'uomo, che ha fornito false generalità, è stato bloccato dagli agenti e condotto negli uffici della Questura. Dopo essere stato identificato è stato arrestato e successivamente condotto in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA