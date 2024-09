Poste Italiane presenta annullo dedicato a G7 Agricoltura

Poste Italiane ha presentato oggi un annullo dedicato a G7 Agricoltura, a Siracusa. "Ringrazio Poste Italiane ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida - per questo evento, ma anche per il contributo che hanno dato per lo svolgimento di questa iniziativa. Sono tanti quelli che fanno parte del Sistema Italia, le aziende di Stato, le Forze dell'Ordine, le imprese private che hanno voluto contribuire ad arricchire il DiviNazione Expo che si sta svolgendo a Siracusa".





