Nel dl omnibus deroga alle gare per rifiuti e acqua in Sicilia

(vedi 'Dl omnibus, a commissario rifiuti...' delle 12.08) Il commissario straordinario dei rifiuti della Sicilia potrà realizzare senza gare gli impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, compresi i termovalorizzatori. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto Omnibus, che allinea i poteri del commissario straordinario per i rifiuti della Sicilia a quelli del Commissario per i rifiuti di Roma. Per potenziare la realizzazione degli investimenti nel settore dei rifiuti ma anche considerando gli "ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione connessa alla grave crisi da deficit idrico", inoltre, le ordinanze potranno non rispettare il codice dei contratti pubblici.



