Musumeci, in Sicilia problema siccità durerà ancora per anni

"La siccità sarà un problema ancora per diversi anni. Se si fosse programmato venti, trent'anni fa, oggi non avremo questo problema. Per trent'anni non c'è stata l'autorità idrografica". Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, sulla situazione idrica in Sicilia, parlando con i giornalisti a margine della seconda edizione del Forum Risorsa Mare, organizzata da The European House Ambrosetti, al Marina Yachting di Palermo.

"Non sono Superman - ha aggiunto - ma ho fatto quello che prima di me non è stato fatto. Sono contento di avere lasciato in Sicilia qualcosa in più rispetto a quello che ho trovato. Ora ci saranno altri governi, altre legislature. Nessuno dica che il problema siccità sarà risolto in due anni, farebbe demagogia.

Bisogna parlare con sincerità ai siciliani.

"Ponte sullo Stretto superfluo nel doppio dominio sottomarino e dello spazio? Bisogna chiederlo al collega che si occupa di infrastrutture. Io ci ho sempre creduto. In Sicilia nulla è superfluo se dobbiamo iniziare la infrastrutturazione per diventare competitivi in questo Mediterraneo che cambia. Poi ognuno resta nelle proprie idee ma questo è il bello della democrazia. Ognuno la pensa a modo proprio. Poi governo nella sua collegialità farà le sue scelte" ha detto anche Musumeci.





