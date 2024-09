Mezza maratona a Palermo, Irabaruta è l'uomo da battere

L'uomo da battere sarà l'esperto burundese Olivier Irabaruta. Sono puntati su di lui gli occhi di chi aspetta l'edizione numero 11 della Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car BMW, che si disputerà il 20 ottobre con partenza ed arrivo a Mondello.

Irabaruta, 34 anni, andrà a caccia del tris di vittorie dopo essersi imposto nel 2021 (in 1h04:15) e lo scorso anno (1h05:02). L'obiettivo dichiarato dell'atleta burundese è il record della corsa, stabilito dal keniano Joel Maina Mwangi, con il tempo di 1h02:29. Il suo rivale è un connazionale, il 22enne Jean Marie Bukuru che vanta un personale sulla mezza maratona di 1h03:03. Un outsider potrebbe essere il maltese Andrew Grech.

La Palermo International Half Marathon è organizzata dalla Asd Agenx di Nando Sorbello, ed è stata presentata nella sala Borsellino dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. "Il prestigio acquisito negli anni e l'intensa attività di promozione fatta in Europa e Africa - ha sottolineato Nando Sorbello - sta dando grandi risultati. C'è un grandissimo interesse all'estero. A 25 giorni dalla gara abbiamo già superato il record di atleti stranieri alla partenza, già 700 su mille".

Per la prima volta l'intera gara sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente regionale TRM, partner della manifestazione. Come l'anno scorso correranno la Mezza Maratona le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi che hanno affrontato o stanno affrontando la sfida contro il tumore. Per loro saranno 21 km per una medaglia che significa molto di più della "semplice gara".

Promossa, infine, una raccolta fondi per l'acquisto di un'autovettura da donare alla Missione femminile di Speranza e Carità, fondata da Biagio Conte, dove sono accolte ragazze madri, donne sole, con disagi mentali, o ex prostitute che hanno deciso di iniziare una nuova vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA