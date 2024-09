Incendio appartamento a Palermo, si salvano madre e figlio

Un incendio è divampato in piazza Pagliarelli a Palermo in un'abitazione a piano terra. Madre e figlio si sono salvati ma una donna che vive al piano di sopra è stata soccorsa dai sanitari del 118 per essere rimasta intossicata. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento l'incendio che si era sviluppato in una delle camere ha interessato il controsoffitto e il soffitto costituito dal travi in legno. Una volta completato l'intervento due stanze dell'appartamento del piano terra e del primo piano sono state dichiarate inagibili. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri che insieme ai tecnici dei pompieri stanno individuando la causa del rogo.



