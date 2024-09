Dl Omnibus: il termovalorizzatore in Sicilia andrà a gara

La costruzione dei due termovalorizzatori previsti in Sicilia passerà attraverso gare pubbliche. Secondo quanto si apprende, l'emendamento al Dl Omnibus che allinea i poteri del commissario siciliano per la gestione sul territorio di rifiuti e acqua a quelli del sindaco di Roma, pur prevedendo la possibilità di superare il ricorso a gare, non incide sulla normativa europea che non consente di evitare le procedure ad evidenza pubblica per appalti che superano una certa soglia. I termovalorizzatori siciliani in via di realizzazione, il cui costo è stimato nel complesso a 800 milioni di euro, è sopra questa soglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA