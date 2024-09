Baby gang picchia 27enne nel Catanese, Daspo per 3 minorenni

Una decina di minorenni, comprese delle ragazze, ad Acireale, senza un apparente motivo ha accerchiato una coppia di giovani che passeggiava in una zona commerciale e alcuni di loro si sono scagliati contro l'uomo, di 27 anni, aggredendolo verbalmente e fisicamente con calci e pugni e sputi fino a ridurlo a uno stato di semi-coscienza. Un passante ha assistito alla scena e ha messo in fuga il gruppo prima di chiamare il 112 e fare intervenire la polizia, che ha individuato tre dei quattro presunti autori dell'aggressione: due 14enni e un 17enne.

Gli agenti hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi al 27enne, che è stato trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato ricoverato in osservazione per ricevere le cure del caso per le contusioni e ferite lacero contuse alla testa. I medici lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. Dopo le dimissioni l'uomo ha presentato denuncia, riferendo la sua versione dei fatti e descrivendo i tratti fisico-somatici e l'abbigliamento dei suoi aggressori.

I tre sono stati identificati e denunciati dalla polizia alla Procura per i minorenni di Catania per lesioni aggravate in concorso. La Questura ha attivato nei loro confronti la procedura per l'applicazione del cosiddetto Daspo. Willy che impone ai tre minorenni coinvolti, per la loro pericolosità sociale, il divieto per due anni di stazionare nei luoghi dove è avvenuta l'aggressione e di frequentare gli esercizi pubblici nelle immediate vicinanze.



